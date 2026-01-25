Üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir kısmının virüsler nedeniyle ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Demirçubuk, viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının fayda sağlamadığını söyledi. Dr. Demirçubuk, "Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin hiçbir etkisi yoktur. Gereksiz antibiyotik kullanımı hem çocukların bağışıklık sistemine zarar verebilir hem de antibiyotik direncinin artmasına yol açar" dedi.

"Öksürük tek başına antibiyotik nedeni değildir"

Öksürüğün, solunum yollarını temizlemeye yarayan doğal bir savunma mekanizması olduğuna dikkat çeken Dr. Demirçubuk, soğuk algınlığı, grip ve benzeri viral enfeksiyonlarda öksürüğün günlerce sürebileceğini belirtti. Bu durumlarda antibiyotik yerine istirahat, bol sıvı tüketimi ve hekimin önerdiği destekleyici tedavilerin yeterli olacağını ifade etti.

"Antibiyotik ancak hekim gerekli görürse kullanılmalı"

Antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olduğunu vurgulayan Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, "Kulak iltihabı, zatürre ya da bazı boğaz enfeksiyonları gibi durumlarda antibiyotik tedavisi gerekebilir. Ancak bunun kararını mutlaka hekim muayenesi ve gerekli değerlendirmeler sonrası vermek gerekir. Ailelerin kendi kendine antibiyotik başlatması son derece sakıncalıdır" dedi.

"Antibiyotik direnci küresel bir sorun"

Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının, dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu belirten Demirçubuk, "Yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin direnç kazanmasına neden olur. Bu da ileride gerçekten antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda tedavinin zorlaşması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Ailelere önemli uyarılarda bulunan Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, çocuklarda ateşin üç günden uzun sürmesi, genel durum bozukluğu, nefes darlığı, morarma veya beslenme güçlüğü gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirterek, "Her öksürükte antibiyotiğe sarılmak yerine doğru tanı ve doğru tedavi için hekime danışılmalıdır" diye konuştu.