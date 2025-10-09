

Romanya'nın Cluj Napoca kentinde 6-12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası’nda, 12 ülkeden sporcular madalya mücadelesi verdi. Büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada serbest stil 68 kiloda mindere çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Rüstem Öztürk finale yükselme başarısı gösterirken, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonada serbest stil 57 kiloda mücadele eden bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Deniz Ayhan ise üçüncülük kürsüsünde yer alarak bronz madalya kazandı. Milli Takımımızın dört altın, altı gümüş, beş bronz madalya elde ederek şampiyonluk kazandığı U15 serbest stilde, diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden Mevlüt Nurigil 41 kiloda, Taha Öztürk ise 62 kiloda beşinci oldu.

Kaynak: BÜLTEN