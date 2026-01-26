Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alışta 7.141,86 TL, satışta 7.239,80 TL seviyesinden işlem görüyor.
22 ayar altının alış fiyatı 6.529,17 TL, satış fiyatı ise 6.836,63 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altında alış 3.959,18 TL, satış 5.191,38 TL seviyesinde gerçekleşti.
Çeyrek altın alışta 11.699 TL, satışta 11.806 TL seviyesinden işlem görürken, eski çeyrek altının alış fiyatı 11.483 TL, satış fiyatı 11.589 TL oldu.
Yarım altın alışta 23.397 TL, satışta 23.611 TL seviyesinde bulunurken, tam altının alış fiyatı 46.651 TL, satış fiyatı ise 47.042 TL olarak belirlendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ