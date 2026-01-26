Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Depoda Sanat Var” etkinliğinde, sanatçı Burcu Güven yürütücülüğünde “Şeffaf Katmanlar Atölyesi” gerçekleştirildi.

Pancar Deposu’nda gerçekleşen atölyede, gündelik hayatta sıkça kullanılan ofis malzemelerinin sanatsal bir ifade araca dönüşme olanakları ele alındı. Burcu Güven eşliğinde çalışmalar yapan katılımcılar; geçirgenlik, iz, tekrar ve dönüşüm kavramları üzerine yoğunlaştı.

Şeffaf bant ve mürekkep kullanılarak yapılan çalışmalarda, malzemelerin sınırları zorlanarak katmanlı dokular elde edildi. Katılımcılar bu süreçte hem teorik bir tartışma ortamı buldu hem de malzemeyle doğrudan ilişki kurarak kendi üretimlerini gerçekleştirdi.