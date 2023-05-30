Stil danışmanı Burcu Paker'in mağazasında verdiği şık davette buluşan Bursa sosyal yaşamının tanınmış kadınları, 2023 yaz modasına dair tüyolar aldı.BURSA (İGFA) - Organizasyonunu Esra İlknur Tekmen'in üstlendiği davete, şıklığına ve stiline düşkün kadınlar büyük ilgi gösterdi.
Stil danışmanı Burcu Paker'in Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki mağazasında bir araya gelen sosyal yaşamının tanınmış kadınları, 2023 yaz modasına dair tüyolar aldı.
Yılın trendleri ve yeni kombinler hakkında bilgiler veren Paker, seçkin konuklarını ağırlamaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.