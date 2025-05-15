Altın fiyatları, bugün açıklanacak kritik ABD ÜFE verisi öncesinde son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,8 oranında düşüşle 3.153 dolara inerek 10 Nisan'dan bu yana en düşük düzeyine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1'lik kayıpla 3.156 dolara kadar düştü.

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da geriliyor. Gram altın, yeni güne yüzde 0,8'lik düşüşün ardından 3 bin 928 lira seviyesinden başladı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle 31,98 dolara, platin yüzde 0,5 artışla 980,35 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 artışla 951,90 dolara yükseldi.