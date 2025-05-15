

Yaklaşık 700 yıl önce, 1300 yılında Çiftlikat-ı Hümayun adı ile kurulan ve 1926'dan sonra Karacabey Harası olarak faaliyetlerde bulunan Karacabey Tarım İşletmesi, 1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü 89 bin dekar araziye sahip işletme, Türkiye'nin yarış atı üretiminde TİGEM'e bağlı 3 önemli merkezinden birisi olarak 1930'lu yıllardan bu yana ciddi gelir sağlıyor.



Atatürk'ün oluşturduğu bir komisyonun Suriye ve Irak'a giderek anne ve babası belli olan kısrak ve aygır damızlık atları seçip Türkiye'ye getirmesiyle Arap atı yetiştiriciliğinin başladığı işletme, bugüne kadar ülkenin ün yapmış Arap atlarını kazandırdı.

Bugün pistlerde koşan Arap atlarının yarısından fazlasını yetiştiren işletmede büyük bir titizlikle yetiştirilen Türk Arap atları drone ile görüntülendi. Her gün belli saatlerde açık alana salınan atların enerjilerini atmaları, koşuşturmaları ve birbirleriyle oynaşmaları görüntülere yansıdı.

Karacabey Tarım İşletmesi İdari Müdür Yardımcısı Ali Yağlıcı, Türkiye'deki hemen hemen bütün aygır ve kısrakların kökeninin 1930'lu yıllarda getirilen atlara dayandığını belirterek, "Elimizdeki aygır ve kısraklarımızdan elde ettiğimiz tayların kökeni o döneme dayanıyor. Bu taylar o dönemden getirilen Arap atlarının 7'nci 8'inci kuşaktan torunları." dedi.