Nilüfer 23 Nisan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Bidaa Dükkan, Bursalıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Zafer Plaza AVM’deki tanıtım standından sonra açılan ilk konsept mağaza, kısa sürede yoğun talep gördü.

Modern hayatın hızlı temposuna ayak uydurmak isteyen gençler, çalışan ebeveynler, bekarlar, ofis çalışanları ve evde yemek yapmaya vakit bulamayanlar için pratik, hijyenik ve koruyucusuz yiyecekler sunan Bidaa Dükkan, sağlıklı ve hızlı tüketim ürünlerine olan talebin artmasıyla, büyük ilgi gördü.

Sağlıklı pratik ve ekonomik fiyatlı yiyecekler

Modern pişirme yöntemleri kullanılarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun bir şekilde üretilen ürünler, sadece 3 dakikada ısıtarak yiyebiliyor. Üstelik bu lezzetli ve pratik yiyecekler, ekonomik fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Tamamen doğal ve ekonomik fiyatlı lezzetlerle, ev yemeği tadında hızlı çözümler arayanların favori mekânı haline gelen Bidaa Dükkan, geleneksel lezzetleri modern bir sunumuyla insanların yemek alışkanlıklarında yeni bir trend oluşturdu.

Hızla değişen yeme alışkanlıklarına cevap veren Bidaa Dükkan, pratik ve güvenli yemek seçenekleriyle Bursalıların vazgeçilmezi olmaya aday olurken, gelenekten geleceğe uzanan bir yolculuğun parçası olarak sunduğu hızlı tüketim konsepti, yemek tutkunlarını heyecanlandırmayı sürdürüyor. Çok yakında Özlüce Bulvar’da açılacak yeni şubenin hazırlıkları sürerken, ürünler Bursa’daki Özhan Marketlerinde de satılıyor.