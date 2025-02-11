Bursa İtfaiyesi tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında toplam 1234 olaya müdahale gerçekleşti.

Bu olaylardan 612'si yangın, 594'ü kurtarma çalışması, 28'i ise diğer itfaiye hizmetleri kapsamında yapıldı. Ekipler, aynı dönemde 201 itfaiye raporu hazırladı ve 58 denetim gerçekleştirdi.

Bursa İtfaiyesi, 31 istasyonda görev yapan 693 personel ve 140 araçla hizmet sundu.

Bunun yanı sıra, 2319 kişiye eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenerek toplumda bilinç oluşturulmasına yönelik önemli adımlar atıldı.