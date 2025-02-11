Bursa İtfaiyesi tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında toplam 1234 olaya müdahale gerçekleşti.

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Bu olaylardan 612'si yangın, 594'ü kurtarma çalışması, 28'i ise diğer itfaiye hizmetleri kapsamında yapıldı. Ekipler, aynı dönemde 201 itfaiye raporu hazırladı ve 58 denetim gerçekleştirdi.

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Bursa İtfaiyesi, 31 istasyonda görev yapan 693 personel ve 140 araçla hizmet sundu.

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Bunun yanı sıra, 2319 kişiye eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenerek toplumda bilinç oluşturulmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ