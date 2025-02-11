Sağlık-Sen Samsun Şubesi'nin İl Divan Toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek temsilcilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Doğan, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında yetersiz olduğunu belirterek, nöbet ücretlerinin artırılması için mücadele ettiklerini ifade etti. Doğan, "Sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz biçimde verilen nitelikli bir hizmettir. Eğitim gerektirir, tecrübe gerektirir, emek ister, özveri ister. Alınan riskler vardır, yüklenilen sorumluluklar fazladır. Ancak, 24 saat esaslı çalışan hekimin, hemşirenin, ebenin nöbet ücretleri hakkaniyetli değildir, yapılan işin karşılığı hiç değildir. Gece çalışanlar için pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Bu konudaki talebimiz, önerimiz nettir! Nöbet ücretleri hakkaniyetli biçimde artırılmalı ve sağlık profesyonellerine gece çalışma tazminatı ödenmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA