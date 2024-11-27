Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Bursa’nın Değerleri’ söyleşisine konuk olan Ahmet Erdönmez, koleksiyonerliğe olan ilgisinin nasıl başladığını ve konuyla ilgili çalışmalarından bahsetti. Yeni bir müze ve kültür merkezi kurma çabasının olduğunu açıklayan Erdönmez, 4 ay içinde bu projesinin hizmete gireceğini aktardı.

Nilüfer Belediyesi, kentin farklı alanlarının gelişmesine katkı sağlayan isimleri ‘Bursa’nın Değerleri’ söyleşisinde ağırlamaya devam ediyor. Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen programın son konuğu ise Bursa Müzeler Derneği Başkanlığı ve Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilciliği yapmış, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın kurucusu ve yöneticisi Ahmet Erdönmez oldu. Programın moderatörlüğünü Gazeteci Hacı Tonak yaptı.

Ahmet Erdönmez’in çok yönlü birisi olduğunu belirten Tonak, Erdönmez’in sanayici kimliğinin yanı sıra kent kültürüne de önemli katkılar sunduğunu hatırlatarak, koleksiyoner kimliğinin nasıl oluştuğunu sordu.

Konya’da doğduğunu ilerleyen yıllarda Bursa’ya taşındıklarını anlatan Ahmet Erdönmez, Selçuklu başkentinde doğup, Osmanlı başkentinde yetişmesinin tarihe merakını oluşturduğunu söyledi. Üniversite yıllarının İstanbul’da geçtiğini belirten Erdönmez, burada da çok fazla hurdacı ve plakçı gezdiğini dile getirdi. Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ile tanıştıklarında kendisine “Evladım önce bir kütüphane yap, oku. Ondan sonra kendini geliştir” sözlerinin gelişimini şekillendirdiğini ifade eden Erdönmez, ilerleyen yıllarda kent kültürü ile ilgili objeleri toplamaya başladığını anlattı.

Bursa Kent Müzesi’nin kurulması için çalıştığını aktaran Erdönmez, müzeciliğin gelişmesinde buranın önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Tarihi Kentler Birliği’ne üye olan 400 şehir, belediye buradan örnek alarak bu işlere başladı. Onun için Bursa bu konuda başarılıdır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Yeni bir projesinin de olduğunu açıklayan Erdönmez, 3 bin 500 metrekare alanda müze ve kültür merkezi kurmak için uğraştığını dile getirdi. 4 ay içinde buranın hizmete girmesini planladığını belirten Erdönmez, amacının topluma değerler sunmak ve bu değerleri unutturmamak olarak özetledi. Tasarladığı kültür merkezinde farklı bölümlerin yer alacağını anlatan Erdönmez, Toprak Sanayi Müzesi’nde toplantı salonu, geçici sergi salonu ve kütüphanenin yer alacağını kaydetti. Müzede farklı kültürel bölümlerin de bulunacağını ekleyen Erdönmez, “En güzel yere özel koleksiyonlardan oluşacak ‘Atatürk Köşesi’ kuracağız” dedi.

Söyleşinin son bölümünde katılımcıların sorularını da yanıtlayan Erdönmez ve Tonak’a, katkılarından dolayı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin teşekkür etti.