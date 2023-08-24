Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında bulunan türbe ve cami hazirelerindeki tarihi mezarları, düzenli bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla ecdada yakışır hale getiriyor.

Tarihi ve kültürel miras yatırımlarıyla Bursa’yı adeta açık hava müzesine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, türbe ve cami hazirelerinde bulunan tarihi mezarlıklarda da düzenli temizlik çalışması yapıyor. Bursa’nın 17 ilçesinde yaklaşık 12 milyon metrekare alanı kaplayan 1300 mezarlıkta düzenli bakım ve temizlik yapan ekipler, tarihi mezarlara da ayrı bir özen gösteriyor. İl genelindeki 196 türbe ve cami haziresinde bulunan tarihi mezarlıklar, belirli periyotlarla temizleniyor. Bunun yanında vatandaşların daha rahat bir şekilde ziyaret edebilmeleri için türbeler de düzenli olarak temizleniyor.