Meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen 42 yaşındaki Aydın Güler ile eşi Zafire Güler arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu Aydın Güler, eşini dövmeye başladı. Bu esnada evde bulunan 18 yaşındaki oğulları Ç. Güler, tartışmaya müdahil oldu. Ç. Güler, babasının odasından silahını alarak babasına ateş etti. Aydın Güler, göğsünden vuruldu ve kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, Aydın Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Ç. Güler, olayın ardından kaçtı ancak polis ekipleri kısa süre sonra onu yakalayarak gözaltına aldı. Polis sorgusu için emniyete götürülen Ç. Güler'in, suçlamaları kabul ettiği ve babasını vurduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak annesi Zafire Güler'in ifadesi de alındı. Zafire Güler, eşinin sürekli olarak uyuşturucu kullanıp kendisini dövdüğünü belirterek, olay günü de eşinin kendisini darp ettiğini ifade etti. Aynı zamanda oğlunun da silahla babasını vurduğunu söyledi.

Polis ekipleri, Aydın Güler'in daha önce de uyuşturucu kullanma ve kasten adam yaralama gibi suçlardan kaydının bulunduğunu tespit etti.

Olay sonrası Ç. Güler'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak polisin soruşturması sürüyor.