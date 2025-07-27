Yangın, yaklaşık 10 saatlik yoğun mücadelenin ardından büyük oranda kontrol altına alındı ve çevresi sarılarak müdahaleye devam edildi. Ancak bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle, kontrol altına alınan alevler bugün saat 13.00 sıralarında yeniden canlandı. Yangının tekrar büyümesi üzerine ekipler hemen müdahaleye başladı.

Gece saat 02.00’de kontrol altına alınan yangının, sabah saatlerinde soğutma çalışmaları sırasında yeniden başladığını belirten Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, vatandaşlara destek çağrısında bulundu. Yangınla mücadelede kullanılabilecek su tankerleri ve diğer araçları olanların yardıma gelmesi istendi. Harmancık Belediyesi, yaptığı anonslarla yangının şiddetini artırarak sürdüğünü duyurarak, özellikle traktör ve su tankeri olan vatandaşların bölgeye gitmelerini talep etti. İlçedeki çiftçiler, traktörlerine bağladıkları ilaçlama tankerlerine su doldurarak yangın bölgesine doğru yola çıktı. Yangına müdahale ise halen sürüyor.