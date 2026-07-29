Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması ve suçların engellenmesine yönelik faaliyet gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıslar arasında, gece vakti yağma suçundan 20 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B., birden fazla kişiyle yağma suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ö., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.E., dolandırıcılık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan L.K., uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Y. ile hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüphelinin toplam 60 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildiği bildirildi.