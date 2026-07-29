İddianamede şüphelinin olay öncesinde yapay zekâ üzerinden "İz bırakmadan adam öldürme yolları", "Karna bıçak çabuk öldürür mü?" ve "Adli tıp ders notları" gibi aramalar yaptığı belirtildi.

Olay, Ocak 2026’da Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası evdeki Binnaz Eriş’in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve deliller üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla yangın çıkarıldığı değerlendirilirken, öldürülen Eriş’in yeğeni İnci Çalışkan ile Ö.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Binnaz Eriş’in evinde kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmadığı kaydedildi. Evde bulunan dolap ve eşyaların dağıtıldığı, cüzdan ve çantaların karıştırıldığı, ayrıca ikamette kahve içildiği değerlendirilen iki kahve fincanı bulunduğu ifade edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında ise İnci Çalışkan’ın taksiyle eve geldiği, bir süre içeride kaldıktan sonra adresten ayrıldığının belirlendiği kaydedildi.

Evinde kanlı bıçak ele geçirildi

İddianameye göre İnci Çalışkan’ın adresinde yapılan aramada kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent ile birlikte 340 dolar ve 40 euro bulundu. Ele geçirilen bıçak üzerinde yapılan kriminal incelemede, Binnaz Eriş’e ait kan örnekleri tespit edildi. Ayrıca Eriş’in evinin mutfağında bulunan beyaz el havlusunda da İnci Çalışkan’a ait DNA örneklerine rastlandı. Çalışkan’ın olayın ardından altın bozdurduğu ve olay günü cep telefonuyla görüşmeler yaptığına ilişkin tespitler de dosyaya girdi.

Yapay zekâya cinayet yöntemlerini sormuş

İddianamede en dikkat çeken bölümlerden biri ise şüphelinin dijital inceleme kayıtları oldu. İnci Çalışkan’ın olay öncesinde yapay zekâ üzerinden "Biber gazı", "Karna bıçak çabuk öldürür mü?", "Adli tıp ders notları", "İz bırakmadan adam öldürme yolları", "Altın piyasası" ve "Bayıltıcı iğne" gibi konularda aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yangın raporunda, yangının kasten çıkarıldığı değerlendirmesine yer verildi. Raporda, yangının hem yatak odasında hem de oturma odasında ayrı noktalarda başlatıldığının belirlendiği ifade edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Hazırlanan iddianamede İnci Çalışkan hakkında ’tasarlayarak kasten öldürme’, ’yağma’ ve ’mala zarar verme’ suçlarından cezalandırılması talep edildi. Savcılık, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davanın ilk duruşması 3 Kasım tarihinde saat 09.30’da Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.