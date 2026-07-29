Müzayedeler, 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Alıcılar, internet üzerinden de teklif verebilecek.

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, rekreasyon, akaryakıt tesisi ve ağaçlandırma alanı niteliğindeki arsalar bulunuyor.

Arsalar için yüzde 25 veya yüzde 30 peşinatla 48 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Bazı taşınmazlar yalnızca peşin bedelle satılırken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Arsa fiyatları ise 315 bin liradan başlayacak.

Toplam büyüklüğü 2 milyon 777 bin 954 metrekareyi bulan 737 arsanın tahmini satış bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olarak açıklandı.

Satış kapsamındaki arsalar arasında Bursa’nın da bulunduğu Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak dahil 49 ildeki taşınmazlar yer alıyor.

Açık artırmaya ilişkin ayrıntılara TOKİ ile Emlak Yönetim’in internet sitelerinden ve 444 84 34 numaralı telefondan ulaşılabilecek.