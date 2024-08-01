Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ’nin cam ve seramik atölyesinde üretilen ürünler, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen bu prestijli festivale, 75 ülkeden bin 200 kültür ve sanat elçisi katıldı. Festivalde açılan el sanatları sergisinde, Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm A.Ş.’nin cam ve seramik ürünleri büyük beğeni topladı. Sergilenen özgün tasarımlar ve zarif işçilik, ziyaretçilerden tam not aldı. Birçok kişi, el emeği göz nuru bu eserleri satın alarak hem sanatçılara destek oldu hem de kendilerine özel bir hatıra edindi.

Festival boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve canlı performanslar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ziyaretçiler, el sanatlarının inceliklerini ustalarından öğrenme fırsatı buldu ve düzenlenen atölyelerde kendi elleriyle küçük eserler üretmenin keyfini çıkardı.