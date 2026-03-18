İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybetti.

Ulusal Güvenlik yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırılarda Ali Laricani, oğlu Murtaza Laricani, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'nin Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Beyat ve bir grup korumanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırıların ardından İran’ın birlik ve dayanışma çağrısının sürdüğü vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin "şehadet mertebesine ulaştığı" ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Bu sabah Ali Laricani’yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran’ı fiilen yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) çetesinin lideriydi. Bu rejimi zayıflatarak İran halkına onu devirme fırsatı vermeyi umuyoruz. Bu birden gerçekleşecek bir durum değil ve kolay olmayacak, ancak bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.