İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri abartı egzozlu 16 BUV 994 plakalı motosikletin sürücüsünün peşine düştü. Ekipler, motosikleti Akhisar mahallesinde durdurup inceledi. İncelemede abartı egzozlu olduğu tespit edilen motosikletin sürücüsü Yasin A.(17)'ya abartı egzoz kullanmaktan 16 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira ve kask takmamaktan 2500 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet 30 gün trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.

MOTOSİKLETİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Sürücü, çekilen motosikletinin fotoğrafını da telefon kamerasıyla çekmesi dikkat çekti. 58 bin TL ceza yiyen sürücü Yasin A.,"İşe gidiyordum yakalandım. Abartı egzozlu gezmeyin yakalarlar. Devlet yakaladı bizi" dedi.