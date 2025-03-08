Geçtiğimiz hafta oynanan Silifke Belediyespor maçında 1-1 berabere kalarak puan farkını 12’ye çıkaramayan Bursaspor, aldığı 1 puan ile Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı.

TFF 3. Lig’de bitime 9 hafta kala şampiyonluğunu daha erken ilan etmek isteyen Yeşil-Beyazlılar yarın oynanacak Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde Özlüce Tesisleri’nde tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor akşam saatlerinde Kütahya’ya hareket edecek.