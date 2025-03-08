EKSM’de düzenlenen iftar yemeğinde, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, "Gurur duyduğumuz bir semtte gurur duyduğumuz asırlık çınarı süper lige çıkararak, önümüzdeki 11 maçta da ilk dörtte kalarak Avrupa’da da bizi temsil etme gururunu yaşatacakları için onlara şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında Eyüpsultan Belediyesi birbirinden değerli konuklarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi, Süper Lİg’deki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Eyüpspor Kulübü için iftar yemeği verdi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen ile birlikte başkan yardımcıları, birim müdürleri, Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Teknik Direktör Arda Turan, Eyüpspor’un yıldız oyuncuları, altyapıdan oyuncular, siyasi parti temsilcileri, Eyüp Musiki Vakfı Kurucu Başkanı Nihat İncekara, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Eyüpspor bizi Avrupa’da temsil etme gururunu yaşatacak"

Eyüpspor bayraklarıyla süslenen salonda ezanın okunmasıyla birlikte oruçların açılmasının ardından kürsüye gelen Başkan Özmen, bir selamlama konuşması yaptı. Eyüpsultanlı olmaktan, Eyüpsultan’da olmaktan her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Başkan Özmen, "Ben bugün Arda hocama, Murat başkanıma, Fatih başkanıma, futbolcularımıza, teknik ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gurur duyduğumuz bir semtte gurur duyduğumuz asırlık çınarı süper lige çıkararak, inşallah önümüzdeki 11 maçta da ilk dörtte kalarak Avrupa’da da bizi temsil etme gururunu yaşatacakları için onlara şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Eyüpsporlu olmanın verdiği gururu yaşamak bambaşka"

Gittiği her yerde kendisine Eyüpspor’u sorduklarına dikkat çeken Başkan Özmen, "Şu kadarını ifade edeyim gerçekten Eyüpsultanlı olmaktan gurur duyuyorum ama Eyüpsporlu olmanın verdiği gururu yaşamak bambaşka bir şey. Gittiğim her yerde bana Eyüpspor’u soruyorlar. Güzelim semtimizin ismini öyle güzel bir yere taşıdık ki, hepiniz sağ olun var olun. Size şu kadarını söyleyeyim gönlüm de, kalbim de Eyüpsultanla beraber. Eyüpsultan için ne yapabiliyorsak hepsini yapacağız. Beklediğiniz, özlediğiniz şeyleri hayata geçirmiş olacağız" dedi.

"Eyüpspor’un bu günlerinin kıymetini bilelim ve tadını çıkaralım"

Böyle organizasyonların önümüzdeki Ramazanlarda da devam etmesi temennisinde bulunan Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Kulaksız, "Camia olarak güzel bir iftar sofrasında buluştuk. Eyüpsultan Belediye Başkanımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kulübümüz 1919’da kurulmuş, 106 yıllık tarihe sahip önemli bir spor kulübü. Kulübü hangi şartlardan alıp hangi şartlara getirdiğimiz malum. Ligde çok başarılı bir sezon geçiriyoruz ve şu anda 5’inci sıradayız. Bu başarıda emeği geçen başta başkanımız Murat Özkaya olmak üzere teknik direktörümüz Arda Turan’a, ekibine ve futbolcu kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah kendi stadımızda, kendi taraftarımızla bütünleştiğimiz günleri Rabbim nasip eder. Eyüpspor’un bu günlerinin kıymetini bilelim ve tadını çıkaralım" ifadelerini kullandı.

"Takımınıza destek verin kapımız herkese açık"

Teknik Direktör Arda Turan ise Ortada bir başarı varsa her zaman sahadaki oyuncuların ve personelin olduğunu dile getirerek, "Güzel bir organizasyon, 100 küsur yıllık bir camia. İnşallah bu camiayı büyütüp organizasyonumuzu sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Bu keyifli günlerde stada gelin, deplasmanlara gelin, takımınıza destek verin, kapımız herkese açık. Sizleri maçlarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.