Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti. Bu ziyarette TFF 1. Başkan Vekili ve aynı zamanda da BTSO Başkanı İbrahim Burkay da yer aldı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Sinan Bür, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Bursaspor Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oral, Bursaspor Genel Sekreteri Erkan Öncel, Bursaspor Reklam ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güleç, Bursaspor TFF’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Vardar ve Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Bayraktar da yer aldı. Görüşmenin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bursaspor Başkanı Sinan Bür’e A Milli Takım forması takdim ederken, Sinan Bür de Başkan Büyükekşi’ye Bursaspor forması hediye etti.