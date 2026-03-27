TFF 2. Lig 29. hafta kapsamında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan Bursaspor-Güzide Gebzespor maçının ardından sevk kararları peş peşe açıklandı. Yeşil-beyazlı ekip; çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı davranış gerekçeleriyle üç ayrı maddeden PFDK’ya sevk edildi.

PFDK Hukuk Müşavirliği, Bursaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket sebebiyle sevk edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "BURSASPOR Kulübü'nün 24.03.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.