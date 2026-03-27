Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na (AYMOD) katıldı. Gerçekleştirdiği fuar ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14'üncü Bakanlar Konferansı'ndaki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

'DTÖ Kuruluş Anlaşmasının ilavesi konusunda biz Türkiye olarak ön açıcı olduk'

Bakan Bolat, dünya ticaretinin zor günler geçirdiğini hatırlatarak, 'Geçen yılın başlarında başlayan ticaret savaşları ile birlikte dünya ticaret kurallarının devamı büyük önem taşıyor. Aksi taktirde tüm ülkeler kendilerine göre kurallar icat etmeye başlar ve dünya ticareti yara alır. Dünya ticareti artarsa ekonomik büyüklük olur. Bu anlamda önemli bir toplantı yapıldı ve devam ediyor. Yatırımların teşviki konusunda özellikle gelişmekte olan ülkelerin çok istekli olduğu anlaşma taslağının Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının ilavesi konusunda biz Türkiye olarak ön açıcı olduk' dedi.

'Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması önemli'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin de konuşan Bolat, 'Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanımız ve tüm ilgili devlet görevlileri can başla mücadele ediyor. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması, başta petrol olmak üzere temel enerji ve temel girdi ham maddelerini dünya piyasalarına ulaşmasının sağlanması açısından önemli' diye konuştu.

Bakan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: 'Ticaret Bakanlığı olarak görevimiz sürecinde tüm sektörlerle istişare toplantıları yapıyoruz. Sorunlar ortaya çıktığında ve dış ticaret konularında çözümler ortaya koyuyoruz. Gerek ihracatın teşvik edilmesi gerekse yerli imalatın istihdam boyutunun desteklenmesi ve haksız ithalat uygulamaları konusunda aldığımız tedbirlerle özellikle son birkaç aydır ayakkabı ithalatındaki azalma ile deri, ayakkabı, saraciye sektörlerinin üretim ve ihracatta büyüme göstermesi bizleri mutlu ediyor.'