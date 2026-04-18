Tüm şehir kenetlendi, Bursaspor’un şampiyonluğuna odaklandı. Tarihi gün için geri sayım başladı. 1. Lige yükselme maçında Bursaspor, yarın sahasında Somaspor’u konuk edecek.

Statta tüm zamanların rekorunun kırılarak yaklaşık 45 bin taraftarın olması bekleniyor. Türkiye’de ses getirecek bir organizasyona imza atmaya hazırlanan Bursaspor, stadı adeta bayram yerine çevirecek.

Ligde geride kalan 32 hafta sonunda 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan Yeşil Beyazlılar, topladığı 74 puanla en yakın takipçisi Aliağa Futbolun 6 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturuyor. Bursaspor’un şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puan yeterli olacak.

SOMASPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezonun zayıf ekiplerinden biri olan Somaspor, 32 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet elde etti. Topladığı 30 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde 15. sırada bulunan ekip ligde kalmayı garantiledi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı grupta Bursaspor-Somaspor arasında oynanacak olan lig maçı 18 Nisan Pazar günü saat 15.00’de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Maç As TV’den canlı olarak yayınlanacak.