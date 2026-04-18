Tüm şehir kenetlendi, Bursaspor’un şampiyonluğuna odaklandı. Tarihi gün için geri sayım başladı. 1. Lige yükselme maçında Bursaspor, yarın sahasında Somaspor’u konuk edecek.

A W676517 01

Statta tüm zamanların rekorunun kırılarak yaklaşık 45 bin taraftarın olması bekleniyor. Türkiye’de ses getirecek bir organizasyona imza atmaya hazırlanan Bursaspor, stadı adeta bayram yerine çevirecek.

A W678477 01

Ligde geride kalan 32 hafta sonunda 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan Yeşil Beyazlılar, topladığı 74 puanla en yakın takipçisi Aliağa Futbolun 6 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturuyor. Bursaspor’un şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puan yeterli olacak.

A W682173 06

SOMASPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezonun zayıf ekiplerinden biri olan Somaspor, 32 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet elde etti. Topladığı 30 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde 15. sırada bulunan ekip ligde kalmayı garantiledi.

A W676517 05

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı grupta Bursaspor-Somaspor arasında oynanacak olan lig maçı 18 Nisan Pazar günü saat 15.00’de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Maç As TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: ÖZNUR DEDE