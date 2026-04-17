Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor'u konuk etti.

FENERBAHÇE SON SANİYEDE YIKILDI

Kadıköy'de büyük heyecana sahne olan maçta 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler, 10 kişi kalan rakibi karşısında 6 dakikada 2 gol bularak 2-1 öne geçti. Son saniyelerde Ederson'un büyük hatasında golü kalesinde gören sarı lacivertliler, Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin gollerini 80. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri ise 47. dakikada Ali Sowe ve 90+9'da Sagnan'dan geldi.