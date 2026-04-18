Epic Games'in her hafta merakla beklenen ücretsiz oyun verme şölenine devam ediyor. Bu hafta 23 Nisan tarihine kadar ücretsiz verilen The Stone of Madness, taktiksel gizlilik unsurlarını içeren ve İspanya'da bir akıl hastanesinde geçen bir oyun.

The Stone of Madness, normalde Epic'te 419 TL'ye satılıyor. Oyuna ücretsiz sahip olmak için Epic Games hesabınız varsa giriş yapmanız, oyunu arama çubuğuna yazmanız ve yükle demeniz gerekiyor. Ücretsiz bir şekilde oyun kütüphanesine eklenecek.