Bursaspor'un yeni yönetimi, Recep Günay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda görev dağılımını tamamladı. 2 Temmuz 2023 tarihinde Timsah Park'ta düzenlenen toplantıda, kulübün geleceği için önemli bir adım atıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Recep Günay başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde belirlendi: Recep Günay başkanlık görevini üstlenirken, Metin Genç ise 2. Başkan olarak görev yapacak. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanlık pozisyonuna Ali Ekber Kartum getirildi. Genel Sekreterlik görevini ise Savaş Sefa üstlenecek.

Futbol Şube Sorumlusu olarak Sedat Topaloğlu atanırken, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Recep Günay görevlendirildi. Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali Rıza San, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Turan Cesur görev yapacak.

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Samet İlhan ve Turan Cesur seçildi. Amatör Branşlar ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ersel Kuzu atanırken, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri ise Savaş Sefa ve Necati Desovalı olarak belirlendi.

Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ersel Kuzu görevlendirildi. Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise Metin Genç ve Abdülkadir Kargılı seçildi. Kurumsal Strateji ve Planlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise Ersoy Horoz görev yapacak. Yönetim Kurulu Sözcüsü olarak ise İlyas Kaya görevlendirildi.

Yeni yönetim, Bursaspor'un ileriye dönük hedeflerini gerçekleştirmek ve kulübü daha da güçlendirmek için yoğun bir çalışma temposuna gireceği vurgulandı. Bursaspor camiası, yeni yönetimin görev dağılımıyla birlikte kulübün daha büyük başarılara ulaşacağına olan inancını dile getirdi.