Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen ve 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak Göztepe - Galatasaray karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Öte yandan ertelenen bir diğer 27. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bu mücadelede Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Suat Güz üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.