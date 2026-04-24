Bursaspor, ligin 33. haftasında sahasında Somaspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlı kulüp, karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, taraftar kaynaklı saha olayları ve stadyuma usulsüz seyirci alınması gerekçeleriyle PFDK tarafından toplam 446 bin TL para cezasına çarptırıldı.

BURSASPOR'A 446 BİN TL CEZA

PFDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BURSASPOR Kulübünün, 19.04.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-SOMASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 13. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"