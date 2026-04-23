Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakın ha sarıyı çıkarma

Sakın ha kırmızıyı gösterme

Sakın ha VAR’a gitme

Sakın ha penaltı verme

Sakın ha bazı konuları açma

"Sakın ha"

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi 'ilişkiler askıya'

Sıra bu maçta mı?"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hakem atamasının ardından, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" açıklamasını yapmıştı.