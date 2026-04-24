Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alış fiyatı 6 bin 714 lira 17 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 805 lira 35 kuruş oldu.

22 ayar altın 6 bin 139 lira 52 kuruştan alınırken, 6 bin 426 lira 71 kuruştan satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 689 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 4 bin 910 lira 91 kuruş olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 11 bin 28 liradan alınırken, 11 bin 154 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altında alış fiyatı 11 bin 1 lira, satış fiyatı 11 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın 22 bin 35 liradan alınırken, satış fiyatı 22 bin 268 lira olarak listelendi. Tam altında ise alış fiyatı 43 bin 936 lira, satış fiyatı 44 bin 401 lira oldu.