ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran’la olası ateşkese dair ABD’nin Tahran’dan ne kadar süreyle yanıt bekleyeceği sorusuna Trump, sürecin hızlandırılmasına sıcak bakmadığını belirterek, "Beni acele ettirmeyin" dedi.

ABD’nin kısa süre içinde İran’ın donanma, hava kuvvetleri ve tüm uçaksavar sistemlerini imha ettiğini söyleyen Trump, "İran iki haftalık ateşkes sırasında silah stoklarını yenilemiş olabilir, ABD bunu ortadan kaldıracaktır. Harika bir iş yaptık. Liderleri de yok" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’da köklü bir yönetim değişimi yaşandığını belirterek, yeni lider kadronun kendi içinde ciddi anlaşmazlıklar ve çekişmeler yaşadığını dile getirdi. "İran'da liderlik için kedi köpek gibi kavga ediyorlar. Onlar için büyük bir karışıklık oluşturduk" dedi.

"Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"

ABD’nin İran ordusunu yok ettiğini söyleyen Trump, "Hedeflerimizin yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştirdik. Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz. Ve hiç iş yapamıyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar. Onlarla görüşüyoruz, ama ülkenin başında kimin olduğunu bile bilmiyorlar. Tam bir kargaşa içindeler. Baskı onların üzerinde. En iyi anlaşmayı yapmak istiyorum. Şu an bırakıp gitsem bile büyük bir başarı olurdu. 20 yıl toparlanamazlardı. Ama ben, kalıcı çözüm istiyorum" dedi.

"Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var"

Savaşın dört ila altı hafta süreceği öngörüsünde bulunduğunu ve altı haftanın sonunda İran ordusunun yok edilmiş olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, "Bir takvim vermek istemiyorum ama çok hızlı ilerleyecek. Boğazı açacağız. Şu anda kapalı tutuyoruz. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var. Onlara kalsa, üç gün önce açmış olurlardı. Bize gelip 'Boğazı açmayı kabul edeceğiz' dediler. Ekibim mutluydu. Ben hariç herkes mutluydu. 'Bir dakika, Boğazı açarsak, bu onların günde 500 milyon dolar kazanacağı anlamına gelir' dedim. Bu işi çözene kadar günde 500 milyon dolar kazansınlar istemiyorum. Bu yüzden, orayı kapalı tutan benim. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var. Anlaşma yaparlarsa boğaz açılacak" dedi.

Petrol varil fiyatının 200 dolar olursa bunu kabul edip etmeyeceği sorusuna Trump, "Bir şehri yok eden nükleer silahtan daha kötü bir şey yoktur. Orta Doğu’yu yok edecek bir silahtan daha kötü bir şey yoktur. Avrupa’nın hedef alınmasından daha kötü bir şey yoktur. Şu an Avrupa’ya ulaşabiliyorlar. Yakında bize de ulaşabilirler. Avrupa’da nükleer felaket yaşanırdı. Londra, Paris, Almanya şehirleri hedef alınırdı" şeklinde cevap verdi.