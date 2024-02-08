Altınordu maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bursaspor, 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama ve 6 bin TL para cezasına çarptırıldı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün, 04.02.2024 tarihinde oynanan Altınordu-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”