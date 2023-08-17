Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kadrosunda son günlerde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Mehmet Çakman ve Ali Sait Adiloğlu'nun istifalarının ardından sürpriz bir ayrılık daha yaşandı. Yönetimdeki isimlerden Ersel Kuzu, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kulübün Amatör Branşlar ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ersel Kuzu, aynı zamanda Yönetim Kurulu Sözcüsü ve Taraftar Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da aktif rol üstleniyordu. Ancak Kuzu, aldığı kararla tüm bu görevlerinden istifa etti.

Bu son gelişme, Günay yönetimindeki istifaların devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi. Kulüp çevreleri, bu ayrılıkların ardından gelebilecek olası yeni istifaları merakla bekliyor. Kulüp yönetiminin geleceği konusundaki belirsizlik ise taraftarlar arasında endişe yaratmış durumda.