Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Mardin galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, '90 dakika oyunun tek hakimi bizdik' dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sahasında Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, takımın oyun disiplininden ve sahadaki hakimiyetinden memnun olduğunu ifade etti. Er, 'Çok net bir oyunumuz vardı bana göre. Rakibe hiç alan ve zaman vermedik. Oyun disiplinimiz gayet iyiydi. İlk yarıda da aslında birçok pozisyonumuz var ancak final paslarında, son vuruşlarda ve tercihlerde hatalar yaptık. Bir de bizim çok tarzımız olmayan şekilde çok fazla orta yaptık. Biz aslında bunu çok istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda yapılan düzeltmelerle birlikte takımın daha doğru oynadığını vurgulayan Er, 'Daha çok o 8 numara şartlarıyla ya da çizgiye inerek, oralarda buluşup ceza sahasındaki konumlanmalarımızla gol arayan bir takımız ya da ceza sahası dışından şutlarla sonuca gitmek istiyoruz. Bu anlamda zaman zaman üçüncü bölgede yanlış tercihler yaptık. Ancak ikinci yarıda bunları düzelttiğimizi düşünüyorum' dedi.

Taraftar etkisi ve hedefler

Maç boyunca takımın oyuna hakim olduğunu ve taraftar desteğinin galibiyette önemli rol oynadığını belirten Er, '90 dakika boyunca oyuna hükmeden taraf bizdik. Rakibin belki bir iki tane cılız şutu var kalemize. Onun dışında kendi üçüncü bölgelerinden bizim birinci bölgemize geçemediler. Taraftarımız muhteşemdi, onlara teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Sezonun kritik virajına girildiğini hatırlatan Mustafa Er, 'Önümüzde üç maç kaldı. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. İnşallah Ankara Demirspor maçını kazanacağız. Ardından içeride oynayacağımız Soma maçında, böyle muhteşem bir atmosferde kupayı kaldırmak hepimize nasip olur' şeklinde konuştu.

Liderlik ve takım ruhu vurgusu

Bursaspor'un son haftalardaki yükselişine dikkat çeken Er, elde edilen avantajın değerli olduğunu ifade ederek, 'Bugünkü galibiyet büyük bir adımdı. Şu an son 3 haftaya 6 puan farkla giriyoruz. Göreve başladığımızda averajla ikinci sıradaydık. Gelinen noktada 6 puan farkla lider olmak çok değerli ve ciddi bir avantaj' cümlelerine yer verdi.

Takım içindeki birlikteliğin başarıdaki en önemli faktör olduğunu aktaran Er, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Takım ruhu bizim en önemli gücümüz. Oynayan, oynamayan herkes aynı duyguyu paylaşıyor. Bu da bize başarıyı getiriyor.'