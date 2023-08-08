Bursaspor Kulübü, TFF 2. Lig sezonuna girerken kombine bilet fiyatlarını ve maç biletleri ücretlerini açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, taraftarlarına 2023-2024 sezonu için farklı kombine seçenekleri sunacak. En uygun fiyatlı kombine bilet 2 bin TL olarak belirlenirken, en düşük fiyatlı maç bileti ise 200 TL olarak duyuruldu.

Kulüp yönetimi, kombine biletlerin 14 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de satışa sunulacağını açıkladı. Güney Kale Arkası Tribünü için 2.000 TL, Doğu Üst Tribünü için 3.500 TL, Doğu Alt Tribünü için 4.500 TL, VIP Tribünü için 7.500 TL, Batı Alt Tribünü için 9.000 TL ve özel 1963 Tribünü için 15.000 TL olarak belirlenen fiyatlar, farklı bölgelerdeki taraftarlara çeşitli seçenekler sunuyor.

Ayrıca, tek maçlık bilet fiyatları da duyuruldu. Güney Kale Arkası Tribünü için 200 TL, Doğu Üst Tribünü için 300 TL, Doğu Alt Tribünü için 400 TL, VIP Tribünü için 700 TL, Batı Alt Tribünü için 800 TL ve özel 1963 Tribünü için 1.000 TL olarak belirlenen maç biletleri, taraftarların tek bir maçı izlemek isteyenler için alternatif sunuyor.

Önceki sezonlara göre gözle görülür bir zam yapılan bilet fiyatlarının, kulüp gelirlerini artırmayı amaçladığı görülüyor.