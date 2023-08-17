Ersoy Saitoğlu, Bursaspor başkanlığı için aday olduğunu duyurdu ve bir dizi konuda açıklamalarda bulundu. Başkanlık için olası bir Olağanüstü Kongre'de aday olacak isimlerin sayısı artıyor. Ali Ay'ın ardından Ersoy Saitoğlu da başkanlık koltuğuna talip olduğunu ifade etti. Raşit Barışıcı ve Ayhan Özbek de bu adaylık yarışında yer alıyor. Saitoğlu, açıklamasında kulüp yönetiminin kararsızlığına dikkat çekerek, Başkan Recep Günay'ın önce "İmzaları topladık, 1 hafta 10 güne kadar kongre tarihini açıklayacağız" dediğini ancak sonra "Biz kongre kararı falan almadık, hepsi yalan" dediğini vurguladı.

Saitoğlu, Bursaspor'un geleceği ve transfer tahtası gibi konulara da değindi. Vakıfköy altyapısına büyük önem verdiklerini ve buradan gelecek yeteneklerin takımın geleceği için hayati önem taşıdığını belirtti. Özer Hurmacı'nın hem takım kaptanı hem de hoca olarak başarılı olduğunu ve ilk tercihlerinin onun olduğunu dile getirdi. Ancak Özer Hoca ile henüz resmi bir görüşme gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Bursaspor'un mali sorunlarına da değinen Saitoğlu, önceliklerinin kulübün ödemelerini düzenli bir şekilde yapmak olduğunu ve mevcut borçları öncelikli olarak ödemeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, transfer tahtası konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ve geçmiş dönem yöneticilerinden de destek istediklerini vurguladı.

Saitoğlu'nun açıklamalarına göre, Bursaspor'un taraftarlarına daha fazla şeffaflık ve yakınlık göstermek istedikleri anlaşılıyor. Taraftarların desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Saitoğlu, kulüp bilet ve kombine fiyat politikasını da bütçeyi aşmayacak şekilde düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti. Bursaspor'un en büyük gücünün şehir ve taraftarlar olduğunu ifade etti.