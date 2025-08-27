Bursa’nın 17 ilçesinde altyapıdan üstyapıya kadar yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve keyifli vakit geçirebilecekleri yeni mekanları da kente kazandırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Yenişehir ilçesi Yolören Mahallesi’ne yaklaşık 24 bin metrekarelik yeni mesire ve park alanı kazandırılıyor.



Çalışmalar sürüyor

Alanda bulunan çam ve çınar ağaçları dikkate alınarak yürütülen projede, 140 metrekarelik çocuk oyun alanı, 120 metrekarelik spor alanı, 1905 metrekarelik yürüyüş yolu, 2 adet sahne ve aktivite alanı, 4 adet tuvalet ve otopark tasarlandı. Mesire ve park alanının gece de güvenli bir şekilde kullanımı için aydınlatma işlemlerinin yanı sıra oturma alanlarının, çit tellerin, alana giriş kapısının ve çocuk oyun alanının bakım ve onarımları da yapılıyor.



17 ilçede çevre yatırımları devam ediyor

Bursa’nın ‘Yeşil’ kimliğine tekrar kavuşması amacıyla ‘geçtiğimiz hafta ‘Temizle, Yeşert, Koru’ projesi kapsamında çevre temizliği seferberliği başlattıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçede çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Yanan bölgeleri yeniden yeşertmenin yanında mevcut yeşil alanları korumaya ve düzenleme yaparak halkın hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "En önemli görevimiz, doğamızı koruyarak gelecek nesillere ‘Yeşil Bursa’yı miras bırakmaktır. Tüm ilçelerimizde doğaya saygılı, çevreye değer veren projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Yenişehir ilçesindeki 24 bin metrekarelik alanda düzenleme çalışmaları yürütüyoruz. Kısa zamanda işlemleri bitirerek halkımızın kullanımına sunacağız. Halkımızdan tek ricamız, doğamıza sahip çıksınlar. Kirletmesinler, ateş yakmasınlar. Doğa bizim evimizdir" dedi.