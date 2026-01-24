Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Ankara'da düzenlenen suikastta yaşamını yitirmesinin 33. yılında Kocaeli'de anıldı, meslektaşları anıtına karanfil bıraktı.

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yıl dönümünde Kocaeli'de düzenlenen törenle anıldı. Kocaeli'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen anma programı, İzmit'te bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda yapıldı. Anma törenine Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve çok sayıda gazetecinin yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş Sendikası, Kocaeli Barosu ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği öncülük etti. Program kapsamında Uğur Mumcu anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, ardından anıta karanfiller bırakıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Uğur Mumcu'nun yaşamı boyunca demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve basın özgürlüğü için verdiği mücadeleye vurgu yapıldı. Katılımcılar, Mumcu'nun kaleme aldığı yazılar ve yayımladığı kitaplarla toplumun bilinçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Anma programı, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinden çıkmak üzereyken, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Saldırı, Türkiye basın tarihinin en karanlık suikastları arasında yer aldı. Araştırmacı gazeteciliğin önde gelen isimlerinden biri olan Mumcu; siyaset, terör, tarikatlar, silah kaçakçılığı ve devlet yapılanmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.