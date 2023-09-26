Bursa Büyükşehir Belediyespor'un gururu Aysel Özgan, Peru'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda büyük bir zafer elde etti. Lima kentinde 19-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen bu prestijli organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu Özgan, 10 M Havalı Tabanca Kadınlar (P2) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil etti ve tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu unvanını kazandı.

Özgan'ın bu başarısıyla birlikte, Milli Takım adına yarışan bir diğer sporcu Ayşegül Pehlivanlar da bronz madalya elde etti, Türkiye'yi gururlandırdı. Aysel Özgan'ın zaferi, geçtiğimiz yıl Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kırdığı rekorla altın madalya kazanması ve Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmasıyla birlikte gelinen son durağı işaret ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Aysel Özgan'ın uluslararası arenada sergilediği bu üstün performansla büyük bir gurur yaşıyor.