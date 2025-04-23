Sarsıntılar yalnızca İstanbul’da değil, Bursa dahil birçok çevre ilde de hissedildi. Ana depremin ardından 4.4, 4.5, 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde birçok artçı sarsıntı kaydedildi.

Yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan, Halk TV’ye bağlanarak ilk değerlendirmelerini paylaştı. Ercan, bu depremin daha önce uyardığı öncü sarsıntılardan biri olduğunu belirterek, 6.2 büyüklüğündeki depremin orta şiddette olduğunu ve ciddi bir gerginlik boşalmasına yol açtığını söyledi. Bu boşalmanın, Hiroşima’ya atılan atom bombasına yakın bir enerji açığa çıkardığını ifade etti.

Ercan, bu büyüklükteki bir depremin küçümsenmemesi gerektiğine dikkat çekti. İstanbul’da yıkım eşiğinin 4.4 büyüklüğünden sonra başladığını belirterek, bu sarsıntının geniş bir alanda, hatta İzmir’e kadar hissedildiğini vurguladı. Depremin sığ derinlikte meydana geldiğini ve hareketin sağ atımlı Kuzey Anadolu Fayı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Sarsıntının Trakya kolu üzerindeki kırıkta meydana geldiğini söyleyen Ercan, kırığın yaklaşık 6 ila 6,5 kilometrelik bir alanı etkilediğini belirtti. Beklenen İstanbul depreminin 7-7.2 büyüklüğünde olacağını hatırlatan Ercan, 6.2’lik bu depremin ne onu geciktireceğini ne de büyüklüğünü düşüreceğini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde 5.2 büyüklüğüne kadar varabilecek artçı sarsıntıların olabileceğini söyleyen Ercan, bu depremlerin korkutucu olsa da yapı açısından yıkıcı olmadığını ifade etti. Beklenen büyük depreme dair zaman tahmini yapılamayacağını ancak bu tür yerel gerginlik boşalmalarının yıllardır öngörüldüğünü belirtti.