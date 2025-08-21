Terminalin mevcut yapısının güvenli olmadığı yönündeki teknik raporlar doğrultusunda, yapının ivedilikle boşaltılarak yıkılmasına ve başka bir noktada yeni bir terminal inşa edilmesine karar verildi.

Bu süreçte terminalde faaliyet gösteren işletmelerle bir araya geldiklerini belirten Beşli, yazıhanelerin geçici olarak hizmet vermeye devam edebilecekleri yeni alanların ve kura ile belirlenen araç hareket peronlarının kiracılara tahsis edildiğini açıkladı.

Söz konusu değişikliklerin Cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Ayrıca, işletmelere yeni yerlerine geçmeleri konusunda gerekli tebligatların yapıldığı ifade edildi.