Olay, 23 Eylül 2025 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesi sahilindeki bir kafede meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, hareket halindeki bir ticari otomobilden sahil yolu üzerindeki bir kafede oturan gruba açılan ateşte 50 yaşındaki S.Ç., başından yaralandı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan M.B., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.