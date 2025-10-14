Kapalı bypassın, göğüs kemiğinin tamamen açıldığı klasik ameliyatlardan farklı olarak daha küçük kesilerle uygulandığını ifade eden Sakarya Özel Adatıp Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Önder Teskin, bu yöntem sayesinde uygun hastalarda ameliyat sonrası iyileşme sürecinin daha kontrollü ilerlediğini belirti. Tıkalı kalp damarlarında cerrahi girişim için kapalı bypassın ciddi bir alternatif olduğunu söyleyen Prof. Dr. Teskin, "Her hasta için ayrı planlama yapılır. Damar yapısı, kişinin genel sağlık durumu ve varsa ek hastalıkları göz önünde bulundurularak yöntem belirlenir" diye konuştu.

Kalp damar cerrahisinin temel hedefinin kalbin ihtiyaç duyduğu kanı almasını sağlamak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Teskin, "Kapalı bypass, bu hedefe ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Ancak her hasta için uygunluğu ayrı ayrı değerlendirilir" şeklinde konuştu. Kalp ve damar hastalıklarında erken başvurunun önemine değinen Prof. Dr. Önder Teskin, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikâyetler ciddiye alınmalı. Bu tür belirtiler olduğunda bir uzmana başvurmak, doğru tedavi planlaması için büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.