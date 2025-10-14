Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Gürsü bölgesinde özellikle 16 tane diye biliyoruz ama daha fazla olduğu da söyleniyor. O bölgede dolu toplarının herhangi bir bulutlanma durumunda hemen faaliyete geçtiği ve bulutları dağıttığı söyleniyor. Ben bunu meteorolojiyle ilgili müdürümüze sordum. O pek bilimsel anlamda çok da doğru bulmadığını ve bir sonuç vermediğini ifade ediyor ama neticede baktığımızda o bölgeye gelen bulutların bir müddet sonra dağıldığını ve kentin üzerinden gittiğini görüyoruz demek ki etkiliyor, yani etkilemez değil etkiliyor. Ve özellikle iklim krizinin de yaşandığı ve yaşanacağı süreçte bu tür konuların ciddi biçimde ele alınması lazım. Vali beyle de toplantıda görüştük ama bu konunun teknik olarak da bilimsel olarak araştırılması lazım. Bunun yanında özellikle su tüketimi konusunda çiftçimizin yanındayız, destek vermeye devam da edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi