BURULAŞ, “Zaman daralıyor” mesajıyla Bursalılara kritik bir hatırlatma yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:



1 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla 1. Nesil Kartlar Geçerliliğini Yitiriyor!



Toplu ulaşımda kullanılan 1. Nesil BursaKartlar, teknolojik ömrünü tamamlamış olup, 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kullanım süresi sona eriyor.

Bu tarihten sonra eski nesil kartlar toplu taşıma sistemlerinde kullanılamayacaktır.



Kart Değişim Noktaları:

Osmangazi, Acemler, Üniversite, Arabayatağı, Hamitler, Terminal, Küçüksanayi, Emek, Şehreküstü, Kestel istasyonları ve Mobil Araç.



Hizmet Noktaları:

• 22 Ofis Noktası

• 56 Hizmet Noktası



Kart değişim işlemleri için size en yakın BursaKart Değişim Noktası’na başvurabilirsiniz.



Detaylı bilgi için:

www.burulas.com.tr

BURULAŞ Çağrı Merkezi: 0850 850 99 16

