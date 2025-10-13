BURULAŞ, “Zaman daralıyor” mesajıyla Bursalılara kritik bir hatırlatma yaptı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
1 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla 1. Nesil Kartlar Geçerliliğini Yitiriyor!
Toplu ulaşımda kullanılan 1. Nesil BursaKartlar, teknolojik ömrünü tamamlamış olup, 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kullanım süresi sona eriyor.
Bu tarihten sonra eski nesil kartlar toplu taşıma sistemlerinde kullanılamayacaktır.
Kart Değişim Noktaları:
Osmangazi, Acemler, Üniversite, Arabayatağı, Hamitler, Terminal, Küçüksanayi, Emek, Şehreküstü, Kestel istasyonları ve Mobil Araç.
Hizmet Noktaları:
• 22 Ofis Noktası
• 56 Hizmet Noktası
Kart değişim işlemleri için size en yakın BursaKart Değişim Noktası’na başvurabilirsiniz.
Detaylı bilgi için:
www.burulas.com.tr
BURULAŞ Çağrı Merkezi: 0850 850 99 16