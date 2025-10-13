Festivale Türkiye’yi temsilen katılan İnegöl Rumeli Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu, sergilediği performanslar ve sahne disiplininden dolayı büyük beğeni topladı. Ekip, festival sonunda dört önemli ödül birden kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Dernek ekibi, “En İyi Ekip”, “En İyi Kostüm”, “En İyi Müzik” ve “Festivalin En İyi Kız ve Erkek Dansçısı” ödüllerine layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

İnegöl Rumeli Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu gurur, emeğini ve yüreğini ortaya koyan tüm ekibimizin başarısıdır. Bizleri misafirperverliğiyle ağırlayan Mesarya Belediyesi’ne, destek olan tüm dostlarımıza ve bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Başarı bir ekip işidir — birlikte başardık, birlikte gururlandık.”

Dernek, yurtdışında Türk kültürünü ve halk danslarını başarıyla temsil etmeye devam edeceğini belirtti.