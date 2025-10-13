Proje kapsamında Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı üreticilere %50 hibeli ve 5 kovanla sınırlı destek sağlanacak. Başvurular çevrim içi olarak alınmaya başlandı.

Başvurular, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki “Kırsal Destek” sayfası üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2025 Cuma günü olarak açıklandı.

Yangından Etkilenen Üreticilere Ek Destek

2025 yazında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören arı yetiştiricileri için destek miktarı artırıldı. Bu üreticilere %75 hibe oranı uygulanacak ve 20 kovan temin edilecek.

Zemci Şahin: “Kırsal Üreticiye Sahip Çıkıyoruz”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Arıcılık, hem doğa hem de ekonomi için stratejik bir üretim alanı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteği, kırsalda üretim yapan vatandaşlarımız için büyük bir fırsat. Yangınlardan zarar gören üreticilerimizin yanında olmak, sosyal belediyeciliğin gereğidir.”